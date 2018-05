Material químico perigoso é encontrado na ONU em Nova York Autoridades das Nações Unidas encontraram frascos de produtos químicos perigosos, que foram removidos do Iraque há uma década, dentro de uma caixa fechada em um prédio da ONU em Nova York. A ONU disse que não havia perigo de contaminação, e o FBI foi acionado para ajudar a remover as substâncias. O material encontrado era composto por fosgênio, um agente de armas químicas, disse a porta-voz da ONU Marie Okabe em uma coletiva de imprensa. A unidade de inspeção que achou a caixa disse em um comunicado que os produtos químicos foram encontrados na última sexta-feira. Inspetores de armas iraquianos da ONU acharam o material enquanto fechavam o escritório, que está localizado em um prédio perto da sede de ONU em Manhattan, disse Ewen Buchanan, porta-voz dos inspetores. O fosgênio foi usado vastamente durante a Primeira Guerra Mundial como agente que causa asfixia, de acordo com o Centro dos Estados Unidos para Controle de Doenças. (Por Evelyn Leopold)