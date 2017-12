Material sobre 11 de setembro é achado em Sarajevo Fotos do World Trade Center, do Pentágono e mapas das ruas de Washington marcados com as localizações de prédios do governo foram encontrados em um computador apreendido durante uma busca em outubro numa agência humanitária saudita em Sarajevo, na Bósnia. Os investigadores também encontraram um programa que explicava o manejo de aviões de fumigação e material para falsificar cartões de crédito e crachás do Departamento de Estado, revelou uma fonte bósnia.