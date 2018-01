Material suspeito com plutônio é encontrado em Bagdá Fuzileiros navais podem ter encontrado armas com plutônio em uma instalação descoberta no subsolo do complexo nuclear Al Tuwaitha, no Iraque, informou a rede americana Fox News. Forças da coalizão anglo-americana estão investigando um estoque de material radioativo encontrado no local no sul de Bagdá, disse o repórter Carl Prine, do "Pittsburgh Tribune-Review", à Fox. O material foi encontrado no complexo operado pela Comissão de Energia Atômica Iraquiana nos subúrbios no sul de Bagdá. Testes preliminares realizados com o material indicam que pode ser armas feitas com plutônio. Veja o especial: