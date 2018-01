Mau tempo adia lançamento de satélite espião japonês A Agência Japonesa de Prospecção Espacial suspendeu neste domingo o lançamento de um satélite espião encarregado de vigiar a Coréia do Norte, por causa do mau tempo existente na província de Kagoshima. A agência aeroespacial japonesa anunciou em comunicado que lançará o foguete H2A com o satélite a qualquer momento a partir de segunda-feira, assim que as condições meteorológicas na região do sudoeste do país melhorem. Este é o primeiro de dois satélites militar destinados a vigiar o território norte-coreano. Em 2003, fracassou a implementação de outro par destes dispositivos, devido à falha do foguete que em novembro deveria ter colocado um deles em órbita. O que estava previsto para ser lançado é um satélite de tipo óptico e tem uma altíssima resolução, capaz de distinguir e identificar um automóvel na superfície terrestre. O segundo satélite, com sistema de radar, deverá ser lançado no final do ano ou no começo de 2007. Estes dispositivos pretendem reduzir a suposta ameaça do programa de mísseis da Coréia do Nore, depois que no mês de julho este país lançou sete foguetes balísticos de teste, um deles intercontinental, que caíram no Mar do Japão.