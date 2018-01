Mau tempo causa cancelamento de 2 mil vôos nos EUA As principais companhias aéreas americanas cancelaram mais de 2 mil vôos na sexta-feira, 16, após uma série de tempestades, ventanias e nevascas atingir o noroeste do país. As informações foram divulgadas pelas companhias aéreas e por oficiais do governo. As companhias começaram a cancelar os vôos na quinta-feira. Os cancelamentos continuaram ocorrendo ao longo da sexta-feira e, ao final do dia, a atividade nos movimentados aeroportos de Nova York era remota. Grandes cancelamentos também foram registrados na Filadélfia e em Boston, onde as tempestades impediram as operações ao longo da costa do Atlântico. Diane Spitaliere, porta-voz da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), encarregada do tráfego aéreo dos EUA, ressaltou que as decisões foram adotadas pelas próprias companhias aéreas. "É uma decisão de negócios." A aérea JetBlue cancelou 400 dos 550 vôos agendados na sexta e 28 neste sábado. "Cancelamos tudo que saísse ou chegasse em Nova York", disse o porta-voz da empresa Todd Burke. A Delta Air Lines cancelou 600 vôos, a maioria deles na área de Nova York e a US Airways Group divulgou o cancelamento de mais de mil vôos. As operações da United Airlines, American Airlines, Continental Airlines, Northwest Airlines, e Southwest Airlines também foram afetadas pelas tempestades. Após os cancelamentos, as companhias aéreas ofereceram a seus clientes a possibilidade de trocar os bilhetes.