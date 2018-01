Mau tempo e falhas retêm 30 mil em aeroportos nos EUA Em plena temporada natalina, milhares de pessoas ficaram distantes de suas casas no Estados Unidos em decorrência do mau tempo, de problemas técnicos nos aeroportos e numerosos funcionários que não compareceram ao trabalho alegando doença. A companhia Comair, filial da Delta Air Lines, cancelou todos os 1.100 vôos previstos para ontem devido a um problema de informática com o reconhecimento de destino das passagens. De acordo com o porta-voz da Comair, Nick Miller, o cancelamento afetou 30 mil passageiros com destino a 118 cidades. Já a US Airways enfrentava o problema da falta de funcionários para atender seus passageiros. No Aeroporto Internacional da Filadélfia, centenas de pessoas aguardavam em grandes filas à frente dos placares eletrônicos da companhia, que não contava com todos os funcionários necessários para atender a multidão. Muitas malas e bagagem estavam empilhadas na área de desembarque, sem que a empresa conseguisse entregar tudo aos passageiros.