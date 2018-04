Mau tempo faz Nasa adiar por um dia volta do Discovery As chuvas e o céu nublado impediram que o ônibus espacial Discovery retornasse à Terra hoje, como planejado. O Controle da Missão instruiu os astronautas a passar o décimo quinto dia no espaço circundando o planeta, à espera de melhores condições, suspendendo, assim, as tentativas de aterrissagem. A erupção vulcânica na Islândia, que levou ao cancelamento de voos em várias partes do mundo, não estava interferindo na volta do Discovery.