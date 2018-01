Mau tempo fecha portos no Mar Negro Os fortes ventos e os temporais levaram hoje ao fechamento dos principais portos búlgaros e romenos do Mar Negro e prejudicaram o fornecimento de energia e as comunicações na região leste dos dois países. Na Romênia, três portos do Mar Negro - Navodari, Constanta e Mangalia - e o canal de Sulina, do rio Danúbio, foram fechados, depois que as temperaturas caíram para 10 graus negativos e os ventos do norte atingiram 70 quilômetros por hora. Quarenta e cinco navios foram prejudicados pelo fechamento. As ondas do mar atingiram dez metros, afirmou o capitão do porto de Constanta, Alexandru Mezei. Os portos búlgaros de Varna e Burgas foram fechados hoje pelo segundo dia consecutivo, por causa dos fortes ventos, disse o porta-voz do porto. Quinze navios estavam ancorados fora dos portos, esperando o mar ficar mais calmo.