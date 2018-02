Mau tempo prejudica trabalhos de resgate na Índia

Milhares de pessoas ainda estão presas em áreas montanhosas em Badrinath, e as equipes de resgate estão tentando levá-las a locais mais seguros. Soldados construíram pontes improvisadas em vários locais, segundo um oficial do exército.

Apesar da visibilidade ruim, mais de 2 mil pessoas foram levadas de helicóptero a campos de desabrigados na capital do Estado, Dehradun, disse um porta-voz da Força Aérea.

Centenas de milhares de hindus fazem uma peregrinação até Uttarakhand nos meses de verão, para visitar quatro dos santuários mais sagrados do hinduísmo. Os turistas geralmente descem para as áreas mais planas antes do início das chuvas de monção, em julho. Este ano, no entanto, as chuvas começaram antes do previsto, destruindo casas, estradas e provocando deslizamentos de terra. Fonte: Associated Press.