May diz que negociações sobre Brexit têm de focar em relacionamento futuro

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que as negociações com a União Europeia sobre a saída do Reino Unido do bloco precisam estar concentradas no relacionamento futuro entre as duas partes após um período limitado de implementação do acordo.

“Devemos concentrar nosso tempo e capital de negociação no que realmente importa: o relacionamento futuro de longo prazo que teremos com a UE após o término deste período temporário”, disse May em discurso ao Parlamento.

O discurso da chefe do governo no Parlamento coincide com o início hoje em Bruxelas da quinta rodada da primeira fase das negociações sobre o Brexit.

Os líderes europeus decidirão neste mês se nesta primeira fase foram conquistados avanços importantes, como a conta que o Reino Unido deverá pagar por sua saída do bloco, para passar à segunda fase sobre a futura relação comercial entre ambas as partes.

Após seu discurso na Câmara Comuns, May deve se reunir na sua residência do número 10 de Downing Street, em Londres, com líderes de importantes companhias para falar do Brexit, depois que alguns empresários manifestaram inquietação sobre os poucos avanços nas negociações, como a situação dos comunitários que vivem no Reino Unido.

É esperado que o Reino Unido esteja fora da UE em março de 2019, uma vez cumpridos os dois anos formais de negociações estipulados no Tratado de Lisboa após Londres comunicar sua saída em uma carta enviada em março a Bruxelas. / REUTERS e EFE