May promete publicar 'Livro Branco' com plano para o Brexit

LONDRES - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quarta-feira que publicará o plano do governo para a saída da União Europeia, o chamado Brexit, em um 'Documento Branco' formal para que o Parlamento possa analisá-lo.

May disse na semana passada que o país deixará o mercado comum europeu quando sair da UE, abrindo caminho para um rompimento total com o maior bloco comercial do mundo.

Na terça-feira, a Suprema Corte britânica determinou que o governo precisa buscar a aprovação parlamentar antes de acionar o processo legal de separação do bloco.

Na esteira do discurso de May e do veredicto da corte, muitos parlamentares, incluindo de seu próprio partido conservador, disseram querer ver os planos delineados em um 'Documento Branco' formal para facilitar um escrutínio maior antes de uma votação legislativa sobre o acionamento do processo.

Os chamados 'Documentos Brancos' ou 'Livros Brancos' são documentos sobre políticas produzidos pelo governo nos quais estabelece suas propostas para legislações futuras.

Londres respondeu a esses apelos dizendo acreditar que a publicação de um "Documento Branco" não era necessária, mas nesta quarta-feira a premiê mudou de posição.

"Estabeleci esse plano ousado para um Reino Unido global na semana passada e reconheço que existe um apetite nesta Casa para ver esse plano delineado em um Documento Branco", disse ela ao Parlamento. "Posso confirmar a esta casa que nosso plano será delineado em um documento branco"./ REUTERS