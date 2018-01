May se encontrará com líder de partido irlandês para tentar salvar seu mandato

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, encontrará a líder de um pequeno partido da Irlanda do Norte nesta terça-feira, 13, em uma tentativa de salvar seu mandato e evitar uma segunda eleição que abalaria as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - o Brexit.

A aposta fracassada de May nas eleições custou ao seu Partido Conservador a maioria no Parlamento de 650 cadeiras na semana passada e enfraqueceu sua posição apenas alguns dias antes do início das discussões com a UE sobre a separação, cujos termos precisam ser decididos antes da saída agendada para março de 2019.

Com sua autoridade abalada, May ganhou um pouco de tempo com uma boa performance na segunda-feira frente a parlamentares conservadores que disseram que vão ajudá-la a se manter no poder, pelo menos por enquanto.

Contudo, para continuar no governo, May precisa fechar um acordo com um pequeno e eurocético partido da Irlanda do Norte com 10 cadeiras parlamentares, o Partido Unionista Democrático (DUP).

May encontrará com a líder do DUP, Arlene Foster, em Londres, nesta terça-feira, mas enfrentará exigências do possível aliado por mais dinheiro para a Irlanda do Norte. / REUTERS