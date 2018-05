Mbeki chega a país para tentar solucionar crise

O ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki chegou ontem a Abidjã com o objetivo de buscar uma solução para a grave crise eleitoral na Costa do Marfim. Mbeki deve se encontrar com os protagonistas da crise originada na eleição presidencial de 28 de novembro. O atual presidente Laurent Gbagbo tomou posse no sábado, apesar da rejeição internacional à sua vitória. A Costa do Marfim mergulhou em uma crise depois que o Conselho Constitucional proclamou a vitória de Gbagbo nas eleições, que, segundo a comissão eleitoral e a ONU, foi vencida pelo opositor Alassane Ouattara.