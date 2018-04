McCain, 71, enfrenta desafios por idade na disputa à Casa Branca Aos 71 anos, John McCain, pré-candidato republicano na corrida presidencial dos EUA, precisa convencer seus eleitores de que, apesar de sua idade, ainda está apto a enfrentar os rigores do que costuma ser descrito como o emprego mais difícil do mundo. "Não sou o candidato mais jovem, mas sou o mais experiente", afirma o senador de cabelos brancos, eleito pela primeira vez para o Congresso em 1982 após passar 22 anos na Marinha. As pressões do cargo fazem-se evidentes sobre os que ocupam a Casa Branca. O ar juvenil de George W. Bush quando da posse em janeiro de 2001, aos 54 anos de idade, deu lugar a cabelos grisalhos e a rugas ao redor dos olhos. Se vencer, McCain, que completa 72 anos em agosto, se tornaria em janeiro de 2008 a pessoa mais velha a tomar posse como presidente dos EUA. Ronald Reagan tinha 69 anos quanto assumiu o cargo em 1981. McCain, um prisioneiro de guerra no Vietnã durante cinco anos que mais tarde sobreviveu a um câncer de pele, mantém uma agenda de campanha extenuante, realizando frequentemente três ou mais eventos por dia e exaurindo alguns de seus assessores mais jovens. O senador pelo Estado do Arizona costuma fazer comícios acompanhado de sua mãe e não perde tempo em dizer, para os que se preocupam com a idade dele, que basta olhar para Roberta McCain, uma ativa senhora de 96 anos. Apesar de ser mais velho que seus adversários do Partido Democrata, os senadores Barack Obama, 46, e Hillary Clinton, 60, McCain parece estar em boa forma e dá mostras de um raciocínio rápido. Um norte-americano branco, de 72 anos de idade, possui ainda pela frente, em média, 12,5 anos de vida, segundo dados constantes de um relatório do governo lançado recentemente. Cerca de metade desses homens deve morrer antes disso, e cerca de metade, depois. Se conquistar dois mandatos presidenciais, McCain ficaria oito anos na Casa Branca, de onde sairia com 80 anos de idade, o que faria dele o presidente mais velho da história dos EUA. Menos de 1 por cento dos entrevistados em uma pesquisa do The New York Times/CBS no início da campanha disseram que as pessoas na casa dos 70 anos estavam mais aptas para serem presidente; 52 por cento escolheram as que estão na casa dos 50. IMPORTÂNCIA DO VICE A idade de McCain é um dos motivos pelos quais a escolha dele para seu candidato a vice-presidente promete ser acompanhada de perto. Se McCain morrer no cargo, o vice-presidente assumiria o poder. "As pessoas acreditam que ele está bem de saúde, mas a idade é um fator a ser levado em consideração", disse um assessor da liderança do Partido Republicano. "Independentemente de quem ele escolha para ser seu vice, o chamariz da história será que essa pessoa pode vir a governar o país." Um teste importante poderia ocorrer nos debates presidenciais para as eleições gerais, particularmente se McCain tiver de enfrentar Obama, que completa 47 anos de idade em agosto. Obama, que pode se tornar o primeiro presidente negro dos EUA e um dos mais jovens, gosta de lembrar as pessoas sobre o longo período de atividade de McCain, afirmando: "Eu respeito John McCain por seu meio século de serviços prestados a esse país." (Reportagem adicional de Richard Cowan e Steve Holland)