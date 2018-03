McCain abandona esforço de campanha em Michigan Em uma concessão importante, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, abandonou seus esforços para tentar vencer as eleições em Michigan, um Estado favorável aos democratas do candidato Barack Obama, e onde o senador pelo Arizona tinha esperanças de vencer. Funcionários republicanos a par da estratégia de campanha indicaram que McCain está retirando pessoal, diminuindo a propaganda e cancelando visita a Michigan, que oferece 17 votos no colégio eleitoral. Segundo eles, os recursos humanos e financeiros retirados serão enviados a Ohio, Wisconsin, Flórida e a outros Estados onde a competição permanece mais forte e os republicanos têm chance de vitória. A notícia da decisão de McCain ocorreu no momento em que Obama se preparava para participar hoje de um evento na Universidade Estatal do Michigan, seu terceiro comício no Estado em cinco dias. Se Obama sabia algo dos planos de McCain não demonstrou e continuou a criticar as propostas do seu rival para a política econômica, ao dizer que elas serão uma continuação das políticas do presidente George W. Bush. "A filosofia do meu rival não apenas é equivocada, ela também revela que ele está fora da realidade", afirmou Obama para mais de 15 mil pessoas. Dificuldades Em 2004, o candidato democrata à presidência, John Kerry, venceu no Michigan, mas McCain havia identificado o Estado industrial como um objetivo importante para campanha, especialmente por causa da dificuldade de Obama em conquistar o voto do operariado branco. Mas Michigan nunca foi um terreno fértil para o republicano: tem um governador democrata e os estrategistas republicanos disseram que a cambaleante economia do Estado, somada à grande impopularidade de Bush, colocaram grandes obstáculos a McCain. Esses problemas, segundo eles, se agravaram ainda mais após Wall Street ter afundado no pregão de segunda-feira. Para ser eleito presidente norte-americano, um candidato precisa conquistar 270 votos no colégio eleitoral. Os votos são proporcionais à população de cada Estado. Antes, Obama havia abandonado seus esforços no Alasca, Geórgia e Dakota do Norte.