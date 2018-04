McCain acusa Obama de trair promessa de financiamento eleitoral O pré-candidato republicano à Presidência dos EUA John McCain acusou na quarta-feira o seu rival democrata Barack Obama de descumprir uma promessa de se limitar ao uso de verbas públicas de campanha para a eleição de novembro. Obama arrecada até 1 milhão de dólares por dia, abrindo uma grande vantagem financeira sobre McCain e a democrata Hillary Clinton, naquela que deve ser a eleição mais cara da história norte-americana. Obama disse há um ano que aceitaria o financiamento eleitoral público, o que o obrigaria a limitar seus gastos a cerca de 85 milhões de dólares, caso ele fosse indicado e seu rival republicano também aceitasse a limitação. "Eu me comprometi com o financiamento público. Ele se comprometeu com o financiamento público. Não é mais complicado do que isso. Eu vou manter minha palavra, quero que ele mantenha a sua", afirmou McCain em entrevista coletiva. Nas últimas semanas, embalado pelas sucessivas vitórias nas prévias estaduais, Obama recusou-se a reiterar o compromisso. Os discursos de Obama vêm se tornando um dos grandes temas da campanha eleitoral. Hillary, que disputa com ele a indicação partidária, o acusou nos últimos dias de ter muita oratória e pouca substância. McCain, que já é o virtual indicado entre os republicanos, aproveitou esse tema na noite de terça-feira, no discurso de comemoração da vitória nas primárias de Wisconsin. Tratando Obama como favorito entre os democratas, McCain nem mencionou Hillary em sua fala. Na entrevista coletiva de quarta-feira, McCain mostrou uma reportagem publicada no mesmo dia no USA Today em que Obama diz: "Seria presunçoso da minha parte dizer agora que eu vou me prender a uma coisa que eu nem sei se o outro lado vai aceitar." "Essa é a dubiedade de Washington", afirmou McCain. "Por isso o povo norte-americano é tão cínico conosco lá em Washington." Os gastos com a campanha presidencial de 2008 devem superar facilmente os quase 300 milhões de dólares arrecadados por George W. Bush em 2004. Por isso é tentador abrir mão das verbas públicas e dos limites que elas acarretam. A ONG Centro para a Política Responsável estima que cada indicado precisará arrecadar pelo menos meio bilhão de dólares para disputar a eleição geral de novembro. Todas as campanhas têm até meia-noite para informar os totais arrecadados em janeiro. Em meados do ano passado, McCain quase abandonou a pré-candidatura devido à falta de dinheiro. O financiamento público foi criado na década de 1970, depois do escândalo Watergate, que revelou falcatruas no financiamento eleitoral e levou à queda do presidente republicano Richard Nixon. McCain é autor de um projeto de lei que limita o dinheiro na política, o que irrita alguns conservadores do seu partido, que vêem a idéia como uma violação do direito à liberdade de expressão.