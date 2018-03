McCain admite adotar plano militar de Obama

O senador John McCain, candidato republicano à presidência dos EUA, afirmou na noite de segunda-feira, em entrevista ao programa Larry King Live, da rede CNN, que pode adotar o plano do rival democrata, Barack Obama, de retirar os soldados americanos do Iraque em um prazo de 16 meses. McCain disse que adotaria o prazo estipulado por Obama se os comandantes militares no Iraque considerassem viável uma retirada nesse prazo. "Quem decide o ritmo da retirada são as condições de segurança em solo iraquiano", disse McCain. "A retirada pode durar 16 meses ou pode ser feita até em um mês, não importa. A questão é termos condições para isso." Uma pesquisa do instituto Gallup e do jornal USA Today, divulgada ontem, mostrou que a recente viagem de Obama pela Ásia, Oriente Médio e Europa não teve influência entre os americanos. De acordo com a sondagem, McCain aparece 4 pontos porcentuais à frente do democrata (49% 45%) - em junho, Obama liderava com 50% a 44%. A campanha de McCain divulgou na segunda-feira que o candidato republicano sofreu uma rápida intervenção cirúrgica para a retirada de uma pequena mancha de seu rosto durante uma de suas revisões médicas. "Os médicos me disseram que estou bem", disse McCain. Os dermatologistas do senador enviaram o material retirado para biópsia. Entre 1993 e 2002, McCain teve quatro melanomas malignos e foi operado em três ocasiões. OBAMA O governador de Virgínia, Tim Kaine, apareceu ontem como favorito entre os candidatos a vice na chapa de Obama. De acordo com o site Politico.com e com o jornal Washington Post, Kaine e Obama têm mantido "conversas sérias" a respeito do assunto. O governador é considerado um nome forte para atrair votos de quatro grupos vitais: os eleitores da Virgínia (que será um dos Estados mais disputados em novembro), os católicos (ele foi missionário), os brancos e os latinos (Kaine fala espanhol fluentemente).