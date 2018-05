McCain apoia rebeldes líbios em visita

O senador americano John McCain defendeu ontem em visita à Líbia o aumento da ajuda militar do país aos combatentes que tentam derrubar o ditador Muamar Kadafi. Após reunir-se com membros do Conselho Nacional Provisório, na capital rebelde, Benghazi, ele alertou para o risco de o conflito seguir sem solução.

"Preocupa-me que a frustração causada pelo impasse possa abrir caminho para o fundamentalismo", disse McCain. Para o senador, no entanto, ainda não há militantes islâmicos entre os dissidentes. "Encontrei alguns deles e eles não são da Al-Qaeda. São patriotas que querem libertar seu povo. São meus heróis."

McCain, um dos maiores defensores no Congresso de uma intervenção militar, pediu um envolvimento maior dos EUA nos ataques aéreos contra as forças de Kadafi, no treinamento e fornecimento de armas aos rebeldes. Ele se disse favorável também reconhecimento do conselho como representante do povo líbio. "Precisamos urgentemente fortalecer a campanha aérea para proteger civis, principalmente em Misrata", acrescentou.

A oposição líbia saudou McCain e fez coro ao pedido de um maior envolvimento americano na intervenção. Para o chefe do comitê político do conselho, Fathi Baja, a saída dos EUA do comando da operação, nas mãos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) desde o dia 4, foi negativa. "O povo sente que houve um retrocesso", afirmou. A Casa Branca, por sua vez, se afastou da posição do senador republicano sobre o conselho. "Acreditamos que cabe ao povo da Líbia decidir quem o representa, não aos EUA", disse o porta-voz Jay Carney. /AP E NYT