McCain ataca, mas Obama vence duelo

O senador republicano John McCain partiu para o ataque no terceiro e último debate presidencial, mas as duas pesquisas, das redes de TV CNN e CBS apontaram o democrata Barack Obama como o vencedor do duelo. Segundo a CNN, Obama foi o melhor para 58% dos entrevistados; McCain teve 31%. Pela sondagem da CBS, o democrata foi o melhor para 53% dos entrevistados, contra 22% que optaram por McCain; 24% acharam que o debate ficou empatado. Veja galeria de imagens do debate e parciais da disputa nos Estados Foi o mais acalorado dos três debates, McCain questionou as ligações de Obama com o radical Bill Ayers e com a Acorn, organização acusada de fraudes eleitorais. Ele também repetiu diversas vezes que Obama iria elevar os impostos, acusou-o de ser contra o livre comércio e referiu-se ironicamente à "eloqüência" do democrata. Obama começou na defensiva, mas foi bastante convincente ao explicar suas ligações com Ayers e criticar a campanha negativa de McCain. "O povo americano merece que a campanha se concentre, nas próximas semanas, na questão que é realmente importante para o país: a crise econômica", disse Obama na Universidade Hofstra, em Long Island, estado de Nova York A menos de três semanas da eleição, McCain está com uma grande desvantagem - a última pesquisa da CBS News-The New York Times mostrava 53% dos eleitores com intenção de votar em Obama, diante de 39% para McCain. Na tentativa de reverter essa situação, McCain não perdeu a oportunidade de atacar. "Precisamos saber a real relação (entre Obama e Ayers)", disse McCain. Ele também afirmou que o democrata está ligado à Acorn, que "pode estar perpetrando uma das maiores fraudes na história das eleições". Ayers foi integrante do grupo radical Weather Underground, que pôs bombas no Pentágono e outros prédios públicos nos anos 60. Obama atuou no conselho de uma entidade filantrópica com Ayers e ele deu uma festa para o senador em sua casa. "Ayers cometeu atos horriveis 40 anos atrás, quando eu tinha 8 anos. E, dez anos atrás, eu atuei no mesmo conselho com Ayers e outras pessoas, incluindo republicanos", disse Obama. "Se você quiser saber com quem me associo: na área econômica, associo-me com Warren Buffett e com o ex-presidente do Federal Reserve (o banco central americano) Paul Volcker; em política externa, estou associado a meu vice, Joe Biden, e ao senador republicano Dick Lugar." McCain se queixou do deputado John Lewis, que comparou o republicano e e sua vice, Sarah Palin, ao ex-governador do Alabama, o segregacionista George Wallace, por incitar o ódio entre seus simpatizantes. "Pessoas em comícios de sua vice gritaram ?terrorista? e ?mate-o? ao ouvir meu nome, e ela não disse nada", retrucou Obama. McCain reagiu de forma enérgica quando Obama o comparou, pela enésima vez, com George W. Bush. "Eu não sou o presidente Bush. Se você queria disputar a presidência com ele, deveria ter-se candidatado quatro anos atrás. Eu vou conduzir este país para um novo rumo." No calor da discussão, os dois escorregaram. McCain chamou Obama de "senador governo". E Obama disse ser importante "garantir tratados de livre-comércio ?injustos?". O PERSONAGEM Joseph Wurzelbacher é um encanador de Ohio que se tornou ontem símbolo de duas políticas econômicas diferentes. John McCain pretende cortar impostos e distribuir renda por meio de gente como ele. Obama defende que o Estado seja protagonista na distribuição de riqueza. Ontem, Joe, o encanador, disse que foi "surreal" ter sido citado no debate. Ele achou o plano econômico de McCain melhor, mas continua indeciso. AP