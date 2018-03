McCain ataca Obama por discurso em Berlim O republicano John McCain disse na quinta-feira que gostaria de fazer um discurso na Alemanha, mas como presidente dos Estados Unidos e não como candidato. A fala é um claro ataque ao rival Barack Obama, que fez um discurso para uma multidão em Berlim nesta quinta. "Adoraria fazer um discurso na Alemanha... um discurso político ou um discurso pelo qual o povo alemão se interessaria, mas preferiria fazer isso como presidente dos Estados Unidos e não como candidato...ao cargo de presidente", disse McCain a repórteres em Ohio. Diante de uma loja em um bairro conhecido como Vila Alemã, McCain disse que seu foco seria nos assuntos internos, enquanto seu oponente viaja ao exterior. "Vamos fazer campanha no coração dos Estados Unidos e vamos falar das questões que desafiam a América hoje", disse. McCain disse que se encontra regularmente com os líderes europeus com os quais Obama conversou durante a viagem, cujo objetivo é aumentar as suas credenciais internacionais. O senador pelo Arizona também confirmou que se encontrará com o Dalai Lama em Aspen, Colorado, na sexta-feira. (Por Jeff Mason)