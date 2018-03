McCain chega hoje à Colômbia O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, chega hoje à Colômbia para reafirmar ao presidente colombiano, Álvaro Uribe, seu apoio ao tratado de livre comércio entre os dois países, à luta contra o narcotráfico e ao combate à guerrilha. É a primeira vez que um candidato presidencial americano visita a Colômbia, um dos principais aliados do governo do presidente dos EUA, George W. Bush. McCain visitará a cidade de Cartagena, hoje e amanhã, e viajará na quinta-feira para o México. De acordo com analistas, McCain busca diferenciar-se do rival democrata, Barack Obama, e mostrar o interesse que sua presidência terá na América Latina. O republicano também tenta explorar a luta contra o terrorismo e a questão da segurança nacional, assuntos considerados importantes pelo eleitorado americano. A campanha democrata, porém, seguirá um caminho parecido. Na sexta-feira, o jornal mexicano ?El Universal? informou que Obama também visitará o país, provavelmente em agosto. As viagens dos dois candidatos pela América Latina também seriam uma sinal de que tanto Obama quanto McCain lutarão pelo voto dos cerca de 10 milhões de eleitores hispânicos registrados nos EUA.