McCain compara Obama a Britney e Paris Hilton

A campanha do candidato republicano John McCain estreou um anúncio de TV comparando o democrata Barack Obama à cantora Britney Spears e à socialite Paris Hilton. O anúncio começa com imagens de Britney e Paris (conhecidas pelos escândalos em que se envolvem) e depois mostra o comício que Obama fez para 200 mil pessoas em Berlim. "Ele é a maior celebridade do mundo - mas será que ele está pronto para liderar?" diz o locutor. Assista ao vídeo Segundo a campanha de McCain, o anúncio é uma tentativa de se contrapor à comoção gerada pela candidatura de Obama e à pouca cobertura da mídia ao republicano. "O povo americano quer eleger a maior celebridade do mundo ou um candidato que é um herói, um líder, e tem as idéias certas para lidar com os sérios problemas que enfrentamos?", disse Steve Schmidt, estrategista da campanha de McCain. A campanha de Obama respondeu usando a letra de uma das músicas de Britney. "No dia em que vários órgãos de imprensa estão criticando os falsos ataques de McCain contra Obama, ele resolveu atacar mais uma vez. Ou alguns diriam: ?Ooops, he did it again!?" Perguntado sobre a escolha de Britney e Paris para o anúncio, o gerente da campanha de McCain, Rick Davis, ironizou: "Decidimos descobrir quem eram as três maiores celebridades do mundo. Britney era a segunda e Paris, a terceira", disse. "McCain não é uma celebridade internacional. Nós o vemos mais como um líder global." A campanha de Obama promete lançar um anúncio ridicularizando os mocassins Pregiato, do designer italiano Salvatore Ferragamo, usados pelo republicano. McCain, que se apresenta como um sujeito simples, usou os mocassins de US$ 520 diversas vezes na semana passada .