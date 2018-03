McCain confirma viagem para Colômbia e México na próxima semana O candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, viajará para Colômbia e México na próxima semana a fim de reforçar seu apoio aos acordos de livre comércio com ambos os países, afirmou na quinta-feira o comitê de campanha dele. McCain, senador do Arizona que conquistou a vaga de sua legenda nas eleições presidenciais de novembro, participará de eventos em Cartagena (Colômbia), na terça e na quarta-feiras, antes de comparecer à Cidade do México, no dia seguinte. "Ele vai se reunir com autoridades e discutir questões cruciais para as relações entre os EUA e esses dois países", afirmou Tucker Bounds, porta-voz do candidato. O republicano discorda do candidato democrata Barack Obama a respeito do livre comércio. Obama defendeu que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), do qual participam os EUA, o México e o Canadá, seja renegociado a fim de melhorar as suas estipulações nas áreas ambiental e trabalhista. O democrata, senador pelo Illinois, ameaçou retirar seu país do pacto se necessário. Obama também se opôs ao acordo de livre comércio com a Colômbia, o qual McCain apoia --um ponto para o qual o republicano deseja chamar atenção durante sua viagem. "O senador McCain quer demonstrar que, se eleito, esses dois importantes parceiros comerciais podem ficar seguros de que terão na Casa Branca um líder respeitoso mas experiente e direcionado", afirmou Bounds. "O importante para nossos parceiros comerciais é saber que estamos falando sério sobre os acordos de comércio respeitosos e voltados para o benefício mútuo de ambos os países." McCain viajou para o Canadá na semana passada a fim de falar sobre seu apoio ao Nafta. O candidato afirmou que sua viagem não tinha cunho político. Durante ela, no entanto, criticou Obama sem mencionar o nome do adversário, acusando os que desejavam acabar com o Nafta de "retroceder para detrás dos muros protecionistas". (Reportagem de Jeff Mason)