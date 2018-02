McCain corteja hispânicos e lança website em espanhol O candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, dirigiu-se aos hispânicos nesta segunda-feira procurando ganhar um eleitorado que se afastou do partido e pode ser decisivo em alguns Estados na votação de novembro. A campanha do senador pelo Arizona lançou um site em espanhol para marcar o dia do festival mexicano do Cinco de Mayo e McCain disse a jornalistas que "tudo sobre nossos eleitores hispânicos é feito sob medida para a mensagem republicana". "Estou confiante de que me sairei bem", disse. "Eu conheço seu patriotismo, sei de seu respeito pela família, da defesa em favor da vida, sei dos aspectos do pequeno negócio dos eleitores hispânicos." O apoio hispânico ao Partido Republicano diminuiu nos últimos meses, seguindo uma árdua batalha contra imigração ilegal. Parlamentares republicanos negaram um projeto de lei que criaria um caminho para a cidadania para muitos dos 12 milhões de imigrantes ilegais, muitos deles de origem hispânica, vivendo nos EUA. O apoio de McCain por uma revisão ampla das leis de imigração, o que também colocaria imigrantes ilegais no caminho para a cidadania norte-americana, irritou muitos conservadores de seu partido. Ele depois disse que o Congresso deveria primeiro focar na segurança da fronteira. Um relatório do Pew Hispanic Center de dezembro constatou que 57 por cento dos eleitores hispânicos se consideravam democratas, enquanto 23 por cento se consideravam republicanos. A vantagem dos democratas é de 34 pontos percentuais. Em julho de 2006, os democratas tinham uma vantagem de 21 pontos. O voto dos hispânicos pode ser crucial nas eleições de novembro contra a candidatura democrata, de Barack Obama ou deHillary Clinton, principalmente em Estados como a Califórnia, Flórida e Colorado, que têm grande população latina. (Reportagem de Tim Gaynor)