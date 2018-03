McCain critica Obama por cancelar visita a soldados O candidato presidencial republicano John McCain criticou hoje seu rival, o democrata Barack Obama, por ter cancelado uma visita aos soldados americanos feridos em guerra, que estão na Alemanha. Ele afirmou que Obama preferiu encontros com líderes europeus em vez de visitar "os heróis americanos feridos" na guerra. O comitê de campanha de Obama classificou a acusação como "muito inapropriada". Segundo a porta-voz do candidato democrata, a visita ao hospital militar na Alemanha foi cancelada após alerta do Pentágono sobre a atividade política em área de reserva militar. Inicialmente, o comitê havia dito que a visita poderia ser considerada inapropriada. O Pentágono, entretanto, informou que o senador não foi impedido de realizar a visita. McCain disse hoje em entrevista ao programa "This Week", que irá ao ar amanhã (27) no canal ABC, que se "o Pentágono dissesse que ele não poderia visitar as tropas e ele estivesse lá, eu garanto, teria sido um evento sísmico". E acrescentou, "ele (Obama) certamente encontrou tempo para fazer outras coisas".