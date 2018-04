McCain critica 'show de fantoches' de Putin O pré-candidato republicano à Presidência dos EUA John McCain acusou na sexta-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de preparar um governo fantoche para manter sua influência. O senador, tradicionalmente crítico a Putin, referia-se ao favoritismo do candidato do Kremlin na eleição presidencial deste ano e à intenção do presidente de ocupar o cargo de primeiro-ministro após o fim do seu mandato. "Acho que o senhor Putin está tentando restaurar o velho império russo. Obviamente ele está se perpetuando no poder na Rússia de forma virtualmente indefinida, com essa conformação de ter basicamente um protegido, alguém que está cumprindo suas ordens como presidente enquanto ele serve como primeiro-ministro", afirmou McCain. "Sabíamos que o show de fantoches estava acontecendo, só não sabíamos quem era o fantoche", acrescentou, quando questionado sobre as relações com a Rússia durante um encontro com eleitores em Wisconsin. McCain, franco favorito para ser o candidato republicano na eleição presidencial de novembro, costuma dizer que viu a sigla KGB ao olhar nos olhos de Putin -- numa alusão ao passado do presidente russo como espião daquela agência de inteligência soviética. Mas o senador minimizou a ameaça que a Rússia pode representar aos EUA. "Não estou preocupado com um reinício da velha Guerra Fria. A Rússia não têm os meios nem a capacidade nem nada para representar esse tipo de ameaça", afirmou. De acordo com McCain, a Rússia está bloqueando os esforços para conter o Irã e para ajudar a região sudanesa de Darfur. (Reportagem de Steve Holland)