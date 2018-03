McCain defende campanha internacional para isolar Irã O mundo deveria lançar uma campanha de isolamento do Irã a fim de coibir as ambições nucleares desse país e reduzir a ameaça potencial representada por ele diante de Israel, afirmou na segunda-feira o candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain. McCain, senador pelo Estado do Arizona que conquistou a vaga de seu partido para concorrer no pleito de novembro, afirmou a um grupo lobista pró-Israel que o governo norte-americano deveria ainda impor penalidades financeiras contra o Banco Central iraniano, acusado por ele de patrocinar o terrorismo. "Deveríamos privatizar as sanções contra o Irã lançando uma campanha mundial de isolamento", afirmou McCain em um encontro do Comitê Israelo-Americano de Assuntos Públicos (Aipac, na sigla em inglês), comparando tais manobras aos esforços realizados para colocar fim ao apartheid (regime de segregação racial) na África do Sul. "À medida que um número cada vez maior de pessoas, empresas, fundos de pensão e instituições financeiras do mundo todo passar a evitar as empresas que fazem negócios com o Irã, a elite radical que comanda esse país se tornará mais impopular do que já é hoje em dia", disse. McCain, o primeiro dos presidenciáveis norte-americanos a falar durante o encontro realizado nesta semana por esse influente grupo de pressão, defendeu que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) amplie as sanções econômicas e políticas impostas contra os iranianos. "Se o Conselho de Segurança demorar para cumprir essa sua responsabilidade, os EUA precisarão liderar um grupo de países com uma postura semelhante em esforços para impor sanções multilaterais fora do âmbito da ONU", disse. Segundo McCain, esses países deveriam restringir a capacidade do Irã de importar gasolina e outros produtos derivados do refino do petróleo, ao passo que potências regionais e o bloco europeu deveriam congelar os bens dos iranianos e negar-lhes visto. O republicano, que deve enfrentar o democrata Barack Obama nas eleições gerais de novembro, criticou o adversário por este não ter dado apoio a uma medida que classificava de terrorista a Guarda Revolucionária do Irã e repetiu sua oposição à sugestão de Obama de conversar com o governo iraniano. "A idéia de que eles (os iranianos) agora buscam obter armas nucleares porque nós nos recusamos a negociar na esfera presidencial é um grave erro de leitura da história", afirmou McCain, citando os esforços malsucedidos do governo do ex-presidente Bill Clinton, um democrata, de aproximar-se do Irã. "Mesmo assim, continuamos ouvindo sugestões de que haja encontros com a liderança iraniana, como se isso fosse resultado de uma repentina inspiração, uma nova e ousada idéia na qual ninguém havia pensado antes."