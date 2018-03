McCain defende fim do subsídio ao etanol americano O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, disse na noite desta quarta-feira, no terceiro e último debate com seu rival democrata Barack Obama, que se for eleito eliminará subsídios à produção americana de etanol. Segundo McCain, a medida levaria à economia de "bilhões". Ele acusou seu rival democrata Barack Obama de defender os subsídios ao etanol americano e ser favorável a taxar o etanol brasileiro.