McCain diverge de Bush, mas aceita ajuda para eleição O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, distanciou-se na terça-feira ainda mais do presidente George W. Bush na questão da política externa, mas aceitou o apoio dele na arrecadação de doações para a campanha. Em discurso, o senador disse que vai negociar uma política de redução de armas com China e Rússia, como parte de "um internacionalismo de mente aberta e uma diplomacia determinada". "É uma visão não dos Estados Unidos agindo sozinho, mas construindo e participando de uma comunidade de nações todas unidas neste propósito vital comum. É uma visão de uma América responsável, dedicada a uma paz duradoura baseada na liberdade", disse McCain. Críticos dizem que Bush prejudicou a imagem dos EUA no mundo por agir de forma unilateral na guerra do Iraque e em outras questões. Com esse discurso, McCain reforça sua tendência de se afastar de Bush na busca pelo eleitorado independente. Analistas dizem que isso será essencial diante da baixa popularidade do presidente. Ao mesmo tempo, o candidato precisa se aproveitar da significativa força de Bush junto a grandes doadores, ainda mais porque nesse quesito o republicano está muito atrás do favorito para ser o escolhido democrata, Barack Obama, que arrecadou milhões de dólares junto a pequenos doadores. Bush começa na terça e quarta-feira a passar a sacola para McCain, em três eventos no Arizona e Utah. Mas só em uma ocasião os dois vão se encontrar, e mesmo assim longe da visão do público. Fazendo campanha em Nevada, Obama não perdeu a chance de citar que McCain "está fazendo um evento de arrecadação com George Bush a portas fechadas no Arizona. Sem câmeras. Sem jornalistas. E todos sabemos por quê. O senador McCain não quer ser visto, de chapéu na mão, com um presidente cujas políticas fracassadas ele promete continuar por mais quatro anos," disse Obama. Na Universidade de Denver, McCain, de 71 anos, enfrentou alguns manifestantes que interromperam seu discurso algumas vezes com refrões como "Acabe com esta guerra" e "E o Iraque?". McCain reiterou seu apoio à atual estratégia e sua resistência a uma retirada prematura. "A propósito, nunca vou me render no Iraque. Nossas tropas norte-americanas vão voltar para casa com vitória e honra", afirmou. Deixando de lado críticas que já fez a Rússia e China, ele prometeu trabalhar com esses dois países para reduzir os arsenais nucleares. "A Guerra Fria acabou há quase 20 anos, e chegou a hora de tomar novas medidas para reduzir dramaticamente o número de armas nucleares nos arsenais do mundo," declarou, prometendo reduzir o arsenal dos EUA "ao menor número possível consistente com nossas exigências de segurança e nossos compromissos globais."