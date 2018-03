McCain diz que é preciso 'falar bem' do dólar O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, disse que é preciso "falar bem" do dólar e tomar medidas imediatas para revalorizá-lo, como estaria fazendo o presidente do Fed, Ben Bernanke. "Temos de falar bem do dólar, obviamente, e estou contente pelo que Bernanke fez outro dia, e [temos de] tomar certas medidas de curto prazo para tentar fortalecer o dólar", disse ele a eleitores numa cidade de New Hampshire. McCain não especificou que medidas têm em mente, mas enfatizou os problemas acarretados pelo dólar desvalorizado. "Quando o dólar se enfraquece, o custo de um barril de petróleo sobe, a pressão inflacionada aumenta", disse McCain. Em longo prazo, disse ele, a solução passa por reduzir os gastos públicos. "O problema fundamental é que temos um governo que gasta descontroladamente, e quando você incorre em déficits tem de emprestar dinheiro, e não podemos continuar gastando o dinheiro na forma como fazemos." Numa rara manifestação do Fed sobre o valor do dólar, Bernanke afirmou na semana passada que o BC norte-americano e o Departamento do Tesouro continuam a "monitorar cuidadosamente" o mercado cambial, e que o Fed está "atento" ao risco de que a desvalorização da moeda alimente a inflação. Embora o Fed tenha autonomia em suas decisões, o Departamento do Tesouro estabelece a política cambial.