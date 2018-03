McCain diz que quer 45 novos reatores nucleares até 2030 O candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain, prometeu na quarta-feira colocar 45 novos reatores nucleares para funcionar nos Estados Unidos até 2030, caso seja eleito em novembro. A proposta faz parte de um plano para dar independência energética ao país. McCain está desenvolvendo uma estratégia para diminuir a dependência norte-americana do petróleo estrangeiro, questão considerada crucial para os eleitores após a disparada do preço da gasolina. O senador pelo Arizona é grande defensor de mais instalações nucleares. Ele as considera parte da solução no combate ao aquecimento global e para a independência energética dos Estados Unidos. Atualmente, há 104 reatores funcionando nos Estados Unidos. Eles geram cerca de 20 por cento da energia do país. "Se for eleito presidente, vou colocar esta nação para construir 45 novos reatores até 2030, com o objetivo maior de 100 reatores para fornecer energia às casas e fábricas e cidades da América", disse McCain em um evento de campanha em Missouri, um Estado-chave para as eleições. "Se queremos um suprimento de energia vasto, confiável e de baixo custo --com emissão zero de carbono e preço estável no longo-prazo-- essa é a definição da energia nuclear." O senador democrata por Illinois, Barack Obama, com quem McCain concorrerá pela Casa Branca, fez declarações parecidas sobre a energia nuclear, mas não estabeleceu nenhuma meta. Embora a energia nuclear seja crucial para as preocupações climáticas dos Estados Unidos, a questão do lixo atômico e da questão da proliferação nuclear são um problema, afirma a campanha de Obama em seu site. Entre os grandes impedimentos à construção de novos reatores, está a falta de um local para o lixo nuclear. O Congresso escolheu a montanha Yucca, a 145 quilômetros de Las Vegas, mas o local nunca foi aberto devido à oposição de pessoas importantes, como o líder da maioria no Senado, o senador Harry Reid, de Nevada. A Comissão Regulatória Nuclear dos Estados Unidos não concede uma licença para a construção de um novo reator desde os anos 1970 e as empresas se preocupam com a segurança e os custos.