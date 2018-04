McCain diz ser inverídica acusação feita por jornal John McCain, pré-candidato do Partido Republicano à Presidência dos EUA, classificou de "inverídica" uma matéria do jornal The New York Times sugerindo que o atual senador manteve um relacionamento quase amoroso com uma lobista nove anos atrás, o que mancharia a imagem de político ético exibida por ele. "Obviamente, estou muito desapontado com o artigo. Isso não é verdade", disse McCain em uma entrevista coletiva. "Em momento nenhum fiz alguma coisa que traísse a confiança do público. E nem tomei nenhuma decisão que não fosse de interesse público ou que favoreceria essa ou aquela organização", disse o senador pelo Estado do Arizona. O jornal afirmou na quarta-feira que McCain manteve uma relação próxima com a lobista da área de telecomunicações Vicki Iseman, acrescentando que, na tentativa dele de participar da eleição presidencial de 2000, seus assessores preocuparam-se com a possibilidade de esse fato prejudicar sua campanha. Na entrevista coletiva, McCain descreveu Iseman como uma "amiga" com a qual se encontrou várias vezes em Washington, inclusive em eventos para levantar fundos e em recepções. "Eu tenho muitos amigos em Washington que representam vários grupos de interesse", disse. "Eu a considero uma amiga." McCain afirmou tê-la visto pela última vez vários meses atrás, em "algum evento." Segundo o Times, "convencidos de que o relacionamento poderia tornar-se amoroso, alguns de seus principais assessores intervieram a fim de proteger o candidato dele próprio -- instruindo membros da equipe dele a manterem a mulher afastada, advertindo-a reservadamente e confrontando-o várias vezes, disseram pessoas envolvidas na campanha sob a condição de que suas identidades não fossem reveladas." O Times descreveu várias oportunidades nas quais McCain parecia minar suas próprias demandas para que os membros do Congresso se comportassem de forma ética. O pré-candidato, um veterano da Guerra do Vietnã, defende há muito tempo que os congressistas tenham um comportamento étnico e escreveu um projeto de lei que limita a influência do dinheiro na política. McCain está perto de assegurar a vaga do Partido Republicano para participar das eleições de 4 de novembro, da qual sairá o sucessor do presidente dos EUA, George W. Bush. Aos 71 anos de idade, ele pode se tornar a pessoa mais velha a assumir o cargo caso vença. Segundo o jornal, tanto McCain quanto Iseman negaram ter mantido um relacionamento amoroso. O pré-candidato afirmou também nunca ter favorecido os grupos representados por Iseman. A mulher dele, Cindy, defendeu o marido, afirmando que ela e seus filhos confiavam nele. "Ele é um homem de muito caráter", disse, ao lado dele.