McCain e democratas divergem sobre Iraque O candidato republicano a presidente dos Estados Unidos, John McCain, afirmou na segunda-feira estar cansado dos erros cometidos na guerra do Iraque, mas defendeu a continuação do conflito. Falando no Memorial Day, McCain tentou se dissociar do presidente George W. Bush a respeito da impopular guerra, enquanto seus adversários democratas repetiram as propostas para encerrá-la rapidamente. "Como todos sabemos, o povo americano está cada vez mais cansado da guerra do Iraque", disse McCain a centenas de veteranos e seus familiares numa cerimônia em homenagem a soldados mortos em conflitos. Os democratas aproveitaram a data para reiterar sua intenção de acabar com a guerra. "Minha intenção é encerrar a guerra no Iraque, e começar a trazer nossas tropas para casa de maneira ordenada", disse Barack Obama num evento para veteranos em Las Cruces, Novo México, um Estado estratégico na eleição de novembro. Ao lado do governador Bill Richardson, Obama, que não serviu às Forças Armadas, admitiu que não sabe "o que é entrar numa batalha como tantos de vocês". Na semana passada, McCain criticou Obama por sua falta de histórico militar. Fazendo campanha de Porto Rico, Hillary Clinton disse a pais de soldados do Exército que nos próximos meses os militares podem começar a ser retirados. "Espero que, se ele [o filho dos presentes] fizer carreira no Exército, quando eu for presidente vocês não tenham de se preocupar com a volta dele", disse a senadora em Bayamon. Mais tarde, num comício em Ponce, ela prometeu "trazer nossas tropas para casa". O comando militar espera que até o final de julho o contingente militar no Iraque seja reduzido para 140 mil soldados. A retirada do resto é um dos assuntos centrais desta campanha. McCain, que foi piloto da Marinha e passou cinco anos e meio como preso de guerra no Vietnã, afirmou na segunda-feira que uma retirada precipitada seria "um erro de proposições históricas colossais". Numa indireta a Bush, afirmou que o eleitorado dos EUA deveria dar ao comando militar do país o tempo necessário para seguir "uma estratégia de contra-insurgência que já deveríamos estar seguindo desde o começo". McCain disse acreditar que a guerra possa ser ganha durante o próximo mandato presidencial, que termina em 2013.