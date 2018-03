McCain e Obama estão perto de anunciar candidatos a vice Depois de meses de segredos e intrigas, os rivais Barack Obama e John McCain encontram-se quase prontos para revelar quem escolheram como candidatos a vice-presidente. Nas próximas semanas, os dois colocarão fim ao suspense do jogo de gato e rato conduzido até aqui com uma rara disciplina e poucos vazamentos. Obama, do Partido Democrata, negará as previsões, deixará de lado suas dúvidas e escolherá a ex-adversária de legenda Hillary Clinton? Ou se voltará para um aliado e amigo como o governador da Virgínia, Tim Kaine? McCain, do Partido Republicano, está pronto para escolher como parceiro o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, que pareceu irritá-lo por tantas vezes durante as prévias, mas que desde então se tornou um aliado fiel? Os dois candidatos quase não deram declarações a respeito do assunto, mesmo quando apareceram em público, nas últimas semanas, ao lado de algumas das pessoas que mais geraram boatos. "Os dois lados merecem aplausos. Esse tem sido um processo perfeito nos dois lados", afirmou a consultora democrata Dane Strother. "Eles continuaram discutindo suas idéias para o futuro ao invés de ficar vindo a público falar sobre quem escolherão. Nem sempre é isso o que verificamos." Uma reportagem divulgada na segunda-feira sobre McCain anunciar seu candidato a vice nesta semana a fim de tirar espaço da viagem ao exterior realizada por Obama gerou uma série de especulações, algo que os assessores do republicano não se esforçaram para impedir, respondendo apenas "nada a comentar" quando questionados sobre o caso. "Estamos dando a mesma resposta de sempre", afirmou McCain a repórteres com um sorriso nos lábios, durante um evento de campanha em New Hampshire, na terça-feira. "Vocês serão informados quando tivermos um anúncio a fazer." Obama também se recusou a discutir seus planos sobre o parceiro de chapa e a manifestar-se sobre as escolhas em potencial como Hillary, Kaine, Joseph Biden, senador por Delaware, Chris Dodd, senador por Connecticut, Bill Richardson, governador do Novo México, e Evan Bayh, senador por Indiana. "A próxima vez em que eu me manifestar sobre o processo de escolha do vice-presidente será depois de eu ter escolhido o vice-presidente", disse o democrata a repórteres, no mês passado. Mas o tempo está se esgotando, e uma decisão precisa ser tomada antes da convenção do Partido Democrata que nomeará Obama oficialmente, convenção essa marcada para a última semana de agosto, e da convenção do Partido Republicano, marcada para a primeira semana de setembro. Com o início dos Jogos Olímpicos na China, no dia 8 de agosto, os dois candidatos devem perder espaço nos meios de comunicação. Ou seja, Obama e McCain teriam apenas mais duas semanas para fazer seus anúncios.