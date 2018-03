McCain e Obama trocam ataques por falta de acordo sobre debates Os candidatos presidenciais norte-americanos Barack Obama e John McCain não chegaram a um acordo para realizar debates com a participação de eleitores e se culparam mutuamente por isso. O convite para os debates partiu das bibliotecas presidenciais Lyndon Johnson e Ronald Reagan --cada uma realizaria um evento. McCain aceitou imediatamente e acusou o comitê de Obama de ter rejeitado sua oferta, feita há duas semanas, de realizar dez debates semanais durante o verão norte-americano. Por email, Rick Davis, diretor da campanha de McCain, disse que Obama ofereceu apenas um debate, antes da convenção partidária que o sagrará como candidato democrata, no fim de agosto. "Espero que o senador Obama reconsidere sua posição", afirmou. David Plouffe, chefe de estratégia da campanha de Obama, respondeu que o senador se prontificou a debater em cinco ocasiões até o dia da eleição (4 de novembro). Seriam os três debates tradicionais entre os candidatos, mais dois debates com a participação de eleitores --sobre economia (em julho) e relações exteriores (agosto). "Esse pacote de cinco encontros seria o máximo em qualquer campanha presidencial na era moderna --numa ampla gama de formatos-- e representando um compromisso histórico de abertura e transparência", disse Plouffe. Por seu caráter mais informal, McCain se sente mais confortável nos debates em que as perguntas partem não de jornalistas, mas de eleitores comuns (os chamados "town hall meetings", ou "reuniões na prefeitura"). Durante a campanha das eleições primárias, em que não teve um bom começo, McCain começou uma recuperação depois de realizar cem "town hall meetings" em New Hampshire. Obama lidera as pesquisas, e por isso não tem interesse em se ver repetidamente acuado pelo adversário. PREVIDÊNCIA Os candidatos manifestaram na sexta-feira posições divergentes também a respeito de como resolver o déficit da previdência norte-americana. Em visita ao estratégico Estado de Ohio, Obama propôs aumentar a arrecadação elevando o teto do imposto salários (que hoje é cobrado apenas até 102 mil dólares por ano). Obama argumentou que até bilionários como Warren Buffet pagam imposto apenas sobre 102 mil dólares anuais. O senador disse que vai isentar do aumento quem ganha até 250 mil dólares. "Por isso acho que a melhor forma de avançar é ajustar o teto do imposto sobre salários de modo que pessoas como eu paguem um pouco mais e pessoas necessitadas sejam protegidas", disse Obama a aposentados numa casa de repouso em Columbus. A campanha de McCain diz que o plano de Obama acabaria prejudicando 10 milhões de aposentados que dependem de dividendos de suas poupanças para sobreviverem. "Barack Obama gosta de achar que seus aumentos tributários só vão afetar uns poucos norte-americanos, mas na verdade seu plano econômico será um desastre para todos, especialmente para os idosos", disse Tucker Bonds, porta-voz de McCain. No evento em Ohio, Obama foi apresentado por sua esposa, Michelle, o que valeu uma piada do candidato: "Gosto de ouvir os elogios dela para mim, porque quando eu chegar em casa ela vai me chamar a atenção por não ter arrumado a cama". (Reportagem adicional de Jeff Mason)