McCain e Obama trocam farpas por desocupação do Iraque O republicano John McCain e o democrata Barack Obama travaram na quarta-feira uma possível prévia da eleição presidencial de novembro, discutindo se o Iraque se tornaria uma presa da Al Qaeda caso os EUA retirem suas tropas. Enquanto isso, a pré-candidata Hillary Clinton, que depende de vitórias expressivas na terça-feira no Texas e em Ohio para salvar sua campanha, declarou-se animada depois do debate final contra Obama na noite de terça-feira em Cleveland (Ohio). "O que me mantém otimista é o sucesso que tivemos até agora e as perspectivas que julgo haver para terça-feira. As pessoas têm simplesmente se juntado em torno da minha candidatura", disse ela no avião que a levou para um evento em Zanesville, Ohio. Mas ela recebeu um novo golpe: o deputado John Lewis, líder do movimento norte-americano pelos direitos civis, retirou o apoio a Hillary e anunciou que votará em Obama na convenção de agosto. "Algo está acontecendo na América", disse ele em nota. "As pessoas estão pressionando por um novo dia na política americana, e acho que elas vêem o senador Barack Obama como um símbolo dessa mudança." Os senadores McCain e Obama já se tratam como virtuais candidatos, ignorando Hillary, e voltaram a discutir a respeito do Iraque, cuja ocupação por forças dos EUA completa cinco anos em março. O impopular conflito é um dos principais temas da campanha. Os democratas defendem uma rápida retirada das tropas, o que segundo McCain seria uma forma de rendição e representaria uma vitória para os extremistas islâmicos. McCain, cuja candidatura depende de bons resultados militares no Iraque, lançou ataques a Obama durante um encontro com eleitores no Texas, onde pretende selar sua candidatura pelo partido governista. Durante o debate de terça-feira contra Hillary, Obama admitiu que a Al Qaeda poderia se estabelecer no Iraque caso seu eventual governo retire as tropas. "Aí vamos agir de forma a garantir a pátria norte-americana e nossos interesses no exterior", declarou o senador. "NOTÍCIAS" MÚTUAS "Tenho algumas notícias", disse McCain. "A Al Qaeda está no Iraque. Chama-se Al Qaeda no Iraque. Meus amigos, se sairmos, eles não vão estabelecer uma base, vão tomar um país, e não vou permitir que isso aconteça." Mas a posição de McCain foi de certa forma afetada por um depoimento na quarta-feira do diretor de Inteligência Nacional dos EUA, Michael McConnell, ao Senado. Ele disse que a Al Qaeda sofreu duros reveses no ano passado no Iraque e teve centenas de membros mortos ou capturados, embora ainda seja "capaz de realizar ataques letais". Obama reagiu a McCain durante comício em Columbus, Ohio, onde disse que seu adversário se juntou ao presidente George W. Bush no apoio a uma guerra "que nunca deveria ter sido autorizada e nunca deveria ter sido travada". "Tenho algumas notícias para John McCain, e são de que não havia a tal Al Qaeda no Iraque até que George Bush e John McCain decidissem invadir o Iraque", afirmou, sob aplausos. Ele ironizou a insistência de McCain em dizer que vai capturar o líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, mesmo que tenha de segui-lo até "os portões do inferno". "Até agora, tudo o que ele fez foi seguir George Bush numa desorientada guerra no Iraque", disse. Na reta final da campanha em Ohio, Hillary prefere priorizar temas econômicos, já que o Estado perdeu 23 por cento de seus empregos industriais desde 2000 e foi bastante afetado pela crise hipotecária de 2007, quando o número de desapropriações de imóveis por inadimplência subiu 88 por cento. "A economia é a questão número 1 no país, e é inacreditavelmente importante aqui em Ohio", disse ela. "Estamos escorregando para uma recessão, e o preço de tudo ao mesmo tempo está subindo." (Reportagem adicional de Jeff Mason e John Whitesides em Ohio)