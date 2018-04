McCain e Romney reivindicam posto de 'verdadeiro conservador' O senador John McCain e o autoproclamado azarão Mitt Romney discutiram na segunda-feira para saber quem é o verdadeiro conservador do Partido Republicano, trocando farpas um dia antes da "superterça", da qual um dos dois pode surgir como o candidato favorito dessa legenda para disputar o comando dos EUA. Esforçando-se para permanecer no embate, Romney realizou um último esforço na Califórnia --um Estado no qual aposta vencer, conforme indicam pesquisas recentes que o mostram à frente do senador pelo Arizona. "Um dos motivos pelos quais voltei à Califórnia é o fato de eu saber que os republicanos da Califórnia importam-se profundamente com aquilo que define o Partido Republicano", afirmou, em um comício noturno realizado em um hangar de Long Beach, no Estado. Romney, ex-governador de Massachusetts, tenta se valer do descontentamento existente entre alguns conservadores que questionam o passado de McCain, que votou contra o corte de impostos defendido pelo presidente George W. Bush e que mantém uma postura moderada em relação aos imigrantes ilegais. "Muitas pessoas disseram que a disputa estava nas mãos do senador McCain. Mas, em todo o país, os conservadores uniram-se e afirmaram: 'Sabe de uma coisa, não queremos o senador McCain. Queremos um conservador na Casa Branca"', disse Romney em Nashville, no Tennessee. McCain atacou Romney em um comício de campanha realizado em Hamilton, Nova Jersey, afirmando que o adversário implementou "um grande esquema público de saúde" quando governou Massachusetts. O senador diz que sempre defendeu uma redução de gastos do governo federal e a adoção de medidas duras para enfrentar o extremismo islâmico --posturas que descreveu como centrais para o conservadorismo. "De forma que tenho orgulho de minha atuação no Senado na qualidade de um conservador decidido." McCain mantém-se à frente nas pesquisas de vários Estados e pode sair da "superterça" como o provável candidato dos republicanos para as eleições presidenciais de novembro. Mas os dois pré-candidatos travam uma batalha dura na Califórnia, um Estado importante entre os 21 que realizam prévias republicanas na terça-feira. "Vamos entregar aos liberais de nosso partido uma pequena surpresa na terça-feira à noite, quando vencermos na Califórnia, na Geórgia e em outros Estados do país", afirmou Romney, em um comício realizado em Atlanta, Geórgia. Os dois pré-candidatos alteraram suas agendas na última hora a fim de realizar eventos na Califórnia uma vez mais --Romney na segunda-feira à noite e McCain na terça-feira à tarde. "Se eu conquistar a Califórnia, vocês terão um conservador na Casa Branca", afirmou Romney em Nashville. McCain não prometeu vencer no Estado, afirmando estar confiante em seu bom desempenho no país todo. Já Romney gastou milhões de dólares com peças de propaganda veiculadas na Califórnia. "Sabemos que isso será difícil. Mas, quando olhamos para todos os Estados, de costa a costa, ficamos otimistas", afirmou. (Reportagem adicional de Steve Holland)