McCain elogia iniciativa de cúpula financeira mundial O candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, John McCain, saudou a decisão do presidente norte-americano, George W. Bush, de promover uma cúpula financeira global no dia 15 de novembro, afirmou a porta-voz do senador pelo Estado do Arizona. "John McCain está feliz em ver os líderes mundiais se aproximando nestes tempos de crise econômica mundial", afirmou Jill Hazelbaker. "Essa cúpula oferece uma oportunidade para compartilhar informações, examinar idéias e comparar planos para respostas aos abalos financeiros. É uma oportunidade importante para tomar medidas urgentes para a recuperação e para prevenir crises similares no futuro." (Reportagem de Jeff Mason)