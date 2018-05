McCain: EUA devem intensificar ataques aéreos na Líbia

"Quanto mais demorarmos, mais provável é um impasse. E se você se preocupa sobre a entrada da Al Qaeda nesta luta, nada traria a Al Qaeda mais rapidamente e mais perigosamente do que um impasse", disse McCain, ao programa ''Meet the press'', da rede NBC.

O senador, entrevistado do Cairo dois dias depois de visitar Benghazi, na Líbia, disse que ainda se opunha ao desembarque de tropas norte-americanas no país para ajudar os rebeldes a derrotar Muamar Kadafi. Mas ele avalia que o status quo também não é bom o bastante. "Esperamos que Kadafi caia (do poder) de dentro para fora, mas esperança não é uma estratégia."

"Está muito óbvio para mim que os EUA têm de desempenhar um papel maior no lado aéreo. Nossos aliados na Otan nunca tiveram os ativos, nem francamente terão - eles são apenas seis países dos 28 na Otan que estão ativamente engajados na situação."

McCain, que foi piloto da marinha norte-americana durante a guerra do Vietnã, também pediu à Otan que intensifique os ataques aéreos para proteger os civis das forças de Kadafi. As informações são da Dow Jones, citando a AFP.