McCain faz campanha pela Flórida com ataques a rival O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, embarcou hoje em seu ônibus de campanha pela Flórida aproveitando o famoso caso de Joe, o encanador, personagem que se tornou emblemático em seu esforço para conquistar a classe trabalhista, afirmando que o rival democrata Barack Obama é um socialista que quer redistribuir a riqueza norte-americana. Uma nova pesquisa na Flórida, Estado-chave para a disputa, mostrou Obama à frente de McCain - 49% a 44%. Porém, a mesma pesquisa, da Quinnipiac University, divulgada em 1º de outubro, mostrava uma vantagem maior de Obama, de oito pontos porcentuais. A enfraquecida economia dos EUA, onde o mercado de ações caiu mais de 5,5% ontem, tem sido o foco de atenção dos norte-americanos a 12 dias da eleição. A pesquisa da universidade mostra que os eleitores acreditam mais em Obama do que em McCain para lidar com a crise econômica, em uma relação de 51% e 43%, respectivamente. O levantamento também traz números para outros Estados-chave na eleição, Ohio e Pensilvânia, em que o democrata aparece na frente. Eleitores de Ohio deram a Obama uma vantagem de 14 pontos - 52% a 38%. Na Pensilvânia, o democrata lidera com 13 pontos de vantagem, em relação de 53% a 40%. Essas pesquisas refletem outros resultados que mostram Obama com uma liderança que está se aproximando dos 270 votos no colégio eleitoral necessários para a vitória. O voto nacional popular não conta na vitória no sistema eleitoral norte-americano, que depende dos colégios eleitorais, nos quais os membros são distribuídos de acordo com a população de seus respectivos Estados. Hoje, Obama declarou à rede de televisão CBS que não consegue se imaginar fazendo o tipo de campanha negativa feita por McCain. Ele disse que as afirmações de que é socialista e que tem "ligações com terroristas", como prega a campanha do adversário, representam "o tipo de coisa que eu não consigo me imaginar dizendo sobre um oponente". McCain começou a chamar o rival de socialista após um encontro que Obama teve este mês no debate final presidencial com Joe Wurzelbacher, a quem McCain apelidou de Joe, o encanador. Joe questionou Obama se seu plano para aumentar os impostos para os norte-americanos que ganham mais de US$ 250 mil por ano iria impedi-lo de comprar a loja de encanamento em que trabalha. Impostos Obama realmente quer reverter os cortes de tributos para os mais ricos impostos pela administração do republicano George W. Bush, mas afirma que usará o dinheiro para reduzir impostos para os norte-americanos que ganham menos de US$ 250 mil por ano, parcela da população que representa cerca de 95% dos contribuintes. Segundo o democrata, a medida possibilitará uma melhor distribuição da carga tributária. Wurzelbacher revelou posteriormente que não recebe tanto por ano, e várias análises sugerem que ele pagaria menos imposto sob a proposta de Obama do que sob a de McCain. Mas nada disso evitou que o republicano e sua vice, Sarah Palin, utilizassem Wurzelbacher como ponto central de seus discursos em Ohio. "Sarah Palin e eu não iremos elevar seus impostos, meus amigos. Nós queremos que você fique rico", disse McCain. Palin encantou a platéia ao zombar de Obama, chamando-o de "Barack, o distribuidor de riqueza".