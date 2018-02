McCain já trata Obama como o seu adversário Agora que a candidatura de Hillary Clinton parece enterrada, o republicano John McCain prepara suas armas para o confronto eleitoral de novembro contra o democrata Barack Obama, mas se comporta como azarão. O ambiente político é de fato complicado para os republicanos -- com a economia à beira da recessão, uma guerra sem fim à vista no Iraque e um presidente impopular como George W. Bush. Assessores de McCain admitem que, quando os democratas se unirem em torno de um candidato, haverá um movimento da opinião pública na direção do escolhido, e a intençã