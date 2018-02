McCain lamenta erros dos EUA no Iraque O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, procurou se distanciar da maneira na qual o atual presidente norte-americano, George W. Bush, conduz a guerra do Iraque, dizendo a veteranos no Memorial Day que ele tinha "dor no coração" por erros cometidos no conflito que agora está em seu sexto ano. "Como todos sabemos, o povo americano está cansado da guerra no Iraque", disse McCain na segunda-feira a centenas de veteranos e parentes deles em uma cerimônia de homenagem aos militares norte-americanos mortos em conflitos. "Entendo isso, é claro. Eu também já senti dor no coração por muitos dos erros cometidos por comandantes civis e militares e pelo preço terrível que pagamos por eles", acrescentou. A guerra é impopular entre os eleitores e, antecipando seu confronto com o democrata Barack Obama nas eleições em novembro, McCain procura cada vez mais se dissociar das políticas da atual administração em relação ao Iraque. "Temos novos comandantes no Iraque", disse McCain. Ele continuou com um ataque velado a Bush: "Eles estão seguindo uma estratégia de contra-insurgência que deveríamos seguir desde o começo, o que faria o uso mais efetivo de nossa força e não fortaleceria as táticas do inimigo." Obama e a democrata Hillary Clinton prometeram retirar todos os 155.000 soldados que servem atualmente no Iraque o mais rápido possível. McCain criticou tais planos, dizendo que isso "fortaleceria a al Qaeda, daria poder ao Irã e a outras forças hostis no Oriente Médio, e desencadearia uma guerra civil no Iraque que poderia levar ao genocídio no país, desestabilizando a região enquanto potências vizinhas iriam auxiliar suas facções preferidas". Este mês, McCain disse que a guerra no Iraque pode ser vencida até 2013, o que deixaria o país com uma democracia operante e permitiria o regresso das tropas norte-americanas. No ano passado, McCain apoiou uma decisão de enviar mais 30.000 soldados para o Iraque para impedir as tendências de guerra civil no país, e disse que o reforço estava "funcionando onde nossas táticas anteriores falharam". Ele passou a maior parte do fim de semana do feriado em uma casa de veraneio no Estado do Arizona com três republicanos cotados para a candidatura à vice-presidência: o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, o governador da Flórida Charlie Crist e o governador de Louisiana Bobby Jindal.