McCain promete prêmio de US$300 mi para inventor de nova bateria O candidato republicano John McCain disse nesta segunda-feira que se for eleito presidente dos Estados Unidos vai desafiar os especialistas norte-americanos para que desenvolvam uma bateria futurista para veículos elétricos, concedendo-lhes um prêmio de 300 milhões de dólares. McCain busca se apresentar como um líder com visão de futuro para resolver a crise de energia dos EUA, uma semana depois de ser criticado duramente pelos democratas por passar a apoiar a exploração de petróleo em alto-mar --por um longo tempo ele foi opositor dessa iniciativa. Num momento em que os norte-americanos estão às voltas com a gasolina atingindo o preço recorde de 4 dólares o galão durante as férias de verão no país, nas quais muita gente viaja de carro, tanto McCain como seu oponente democrata na eleição de novembro, Barack Obama, estão expondo suas propostas para a resolução dos problemas energéticos que enfraquecem a economia norte-americana. McCain observou que o Brasil já se livrou das importações de petróleo por meio da conversão da maioria dos carros novos ao sistema flex, que permite o uso de álcool como combustível. Segundo McCain, a frota de novos carros flex no Brasil passou de 5 para 70 por cento em três anos. "Seja por meio de uma reunião com montadoras durante meu primeiro mês no cargo, ou pela minha assinatura em um ato do Congresso, vamos atingir a meta de rápida conversão dos veículos norte-americanos para deixarem de precisar de petróleo", afirmou McCain em uma reunião da prefeitura em Fresno, cidade na região central rural da Califórnia. MCCain, senador de 71 anos do Estado do Arizona, pode tornar-se a pessoa mais velha a eleger-se presidente dos EUA num primeiro mandato. As pesquisas indicam que ele está atrás de Obama na intenção de voto dos eleitores, mas não por ampla margem. Um dado preocupante para ele aparece na pesquisa USA Today/Gallup publicada nesta segunda-feira. A sondagem revela que os temas que mais preocupam os eleitores são energia e economia e, em cada uma dessas áreas, eles preferem Obama por uma margem de dois dígitos. McCain disse que vai lançar um desafio do carro limpo para as montadoras dos EUA. "Para cada montadora que puder vender um carro com emissão zero (de dióxido de carbono), nós vamos entregar 5.000 dólares em restituição de impostos para cada consumidor que comprar esse veículo. Para outros veículos, de qualquer tipo, quanto mais baixa a emissão de carbono, mais alta será a restituição de impostos", disse ele. McCain também ofereceu um grande prêmio para quem apresentar uma inovação tecnológica: "Um prêmio de 300 milhões de dólares para o desenvolvimento de uma bateria que tenha o tamanho, capacidade, custo e energia para ser usada nos carros elétricos ou híbridos disponíveis." McCain vem procurando se distanciar do impopular presidente do país, George W. Bush, e também pareceu adotar uma posição crítica em relação aos esforços de Bush e outros para persuadir as nações da Opep a baixar os preços do petróleo. A campanha de Obama deu uma entrevista a jornalistas para responder ao discurso de McCain sobre a questão energética, reagindo com ceticismo. O conselheiro econômico de Obama Jason Furman disse que durante sua longa carreira no Congresso dos EUA McCain "teve a chance de fazer uma diferença para a segurança energética e as famílias da América". "E ele não somente não fez essa diferença como ficou no caminho de pessoas que queriam aumentar nossa segurança energética, como o senador Obama", afirmou Furman. (Reportagem adicional de Deborah Charles e Jeff Mason)