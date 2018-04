McCain questiona posição dos democratas no Iraque Depois de praticamente assegurar sua indicação como candidato republicano à Presidência dos EUA, o senador John McCain voltou na sexta-feira suas baterias contra os aspirantes democratas, acusando-os de serem fracos em questões de segurança nacional e de terem uma estratégia para o Iraque que representaria a vitória da Al Qaeda. As declarações levam a guerra do Iraque de volta ao epicentro da campanha presidencial, que passou semanas sendo travada em torno de temas econômicos. Falando a jornalistas após participar de uma conferência sobre segurança em Norfolk, na Virgínia, onde fica uma importante base naval dos EUA, McCain acusou Hillary Clinton e Barack Obama de quererem marcar uma data para a retirada das tropas norte-americanas. "Acredito que isso teria consequências catastróficas", disse o senador, que foi piloto da Marinha e prisioneiro de guerra no Vietnã. "Acredito que a Al Qaeda trombetearia ao mundo que derrotaram os Estados Unidos da América, e acredito, portanto, que iriam tentar nos seguir até aqui em casa." Na opinião dele, os dois pré-candidatos democratas, que prometem uma rápida retirada das tropas do Iraque, têm uma "incompreensão fundamental" das questões em jogo, e não admitem o êxito da estratégia dos EUA para reduzir a violência. "Eles se recusam até a admitir isso. Acho que esta será uma questão importante desta campanha", disse McCain, que defende uma grande expansão das Forças Armadas. McCain venceu os principais Estados em disputa na "Superterça" desta semana, e logo em seguida seu rival Mitt Romney desistiu, o que deixa o caminho livre para a indicação do senador pelo partido governista. No Estado de Washington (noroeste), onde fazem campanha para o "caucus" de sábado, Hillary e Obama reagiram às declarações de McCain, e cada um deles afirmou ser o mais preparado para bater o candidato republicano na eleição de novembro. Obama disse em entrevista coletiva em Seattle que McCain sempre esteve errado em apoiar a guerra do Iraque. "Na decisão mais importante a respeito da política externa em talvez uma geração, acredito fortemente que John McCain tenha errado", afirmou Obama. "Acho que foi um enorme erro estratégico por parte dos Estados Unidos. Isso nos deixou menos seguros. Custou-nos caro em termos de sangue e tesouro (dinheiro)", acrescentou. Falando a eleitores na localidade de Tacoma, Hillary prometeu resistir às investidas de McCain em nome de seus seguidores. Neera Tanden, coordenadora de questões políticas da candidata, disse que ela e McCain têm "marcadas diferenças" em questões como saúde pública, economia e segurança nacional. "Ela pode ficar cabeça a cabeça com ele em qualquer dessas questões, e na verdade sair fortalecida", afirmou. Hillary, que vem arrecadando menos que Obama e recentemente emprestou 5 milhões de dólares para a própria campanha, pediu doações aos eleitores de Tacoma e se disse satisfeita com a "onda" de contribuições de novos simpatizantes, inclusive 75 mil pessoas que visitaram seu site nos últimos dias. Reagindo a declarações de Obama, assessores de Hillary disseram que ela só fará uma declaração de bens caso seja escolhida candidata. Seu porta-voz Howard Wolfson, ainda alfinetou a suposta ligação financeira de Obama com um empresário de Chicago envolvido em irregularidades. Hillary e Obama se enfrentam no fim de semana em Louisiana, Nebraska, Washington e Maine. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Jeff Mason)