McCain recebe três possíveis vices no fim de semana O candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain, vai se encontrar no fim de semana com três políticos cotados para seu companheiro de chapa. Uma fonte da campanha disse na quarta-feira que McCain vai receber o ex-governador Mitt Romney (Massachusetts) e os governadores Charlie Crist (Flórida) e Bobby Jindal (Louisiana) na sua fazenda em Sedona, Arizona. Ao todo, dez casais foram convidados. "É um fim de semana puramente social com amigos, algo que ele obviamente gosta de fazer de vez em quando", disse a fonte. Romney, 61 anos, foi derrotado por McCain na disputa interna do Partido Republicano neste ano, e não esconde sua vontade de ser candidato a vice. Crist, 51 anos, é mais discreto. A Flórida, que ele governa desde 2007, será um Estado eleitoralmente estratégico em novembro. Jindal, 36 anos, primeiro indígena a governar um Estado norte-americano, diz que gosta do seu atual cargo, que ele ocupa desde o ano passado. McCain diz ter uma lista de 20 possíveis candidatos a vice, e afirma que escolherá um deles antes da convenção nacional do começo de setembro. "Não acho que seja [um evento de] seleção de vice", disse o estrategista político republicano Scott Reed. "Acho que é um pouco cedo para um abraço coletivo." Os senadores Lindsey Graham e Joe Lieberman (sem-partido, mas que foi candidato a vice democrata em 2000) também devem comparecer. Para tranqüilizar a opinião pública quanto à saúde do candidato, de 71 anos, o comitê dele deve divulgar detalhes de seu prontuário médico. O senador já teve um melanoma (câncer de pele) e passou cinco anos e meio como prisioneiro de guerra no Vietnã. A semana de McCain foi marcada por acusações da oposição sobre a presença de lobistas em sua campanha. Reed disse que "esse churrasco do fim de semana será uma ótima forma de mudar de assunto e permitir que ele coloque sua campanha de volta à ofensiva."