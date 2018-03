McCain reduz vantagem de Obama, mostra pesquisa O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, ganhou terreno em uma nova pesquisa USA Today/Gallup. A pesquisa, publicada hoje no site do jornal USA Today, mostra que o candidato democrata Barack Obama lidera por 47% a 44% entre os eleitores registrados. Há um mês, a mesma sondagem apontava vantagem de Obama por seis pontos porcentuais. No entanto, McCain reverteu uma desvantagem de cinco pontos e agora está à frente de Obama, com 49% a 45%, entre os eleitores prováveis. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de julho com 1.007 adultos americanos. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. Uma sondagem separada realizada pelo Gallup exatamente no mesmo período da pesquisa em conjunto com o USA Today mostra Obama à frente de McCain por 48% a 40%. Frank Newport, diretor do Gallup, disse que a diferença é inevitável quando duas pesquisas são conduzidas simultaneamente, mas observou que a diferença entre ambas está dentro da margem de erro. As informações são da Dow Jones.