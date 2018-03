McCain se afasta de Bush e chama atenção para petróleo O candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain, disse na terça-feira que se afastaria do governo Bush e buscaria fontes alternativas que levariam o país à independência de energia com mais vigor. McCain, senador pelo Estado do Arizona que já conquistou sua nomeação para disputar a Casa Branca, criticou a dependência norte-americana do petróleo estrangeiro e afirmou que é o homem certo para trazer mudança --em alusão à frase que o senador por Illinois e candidato presidencial democrata, Barack Obama, transformou em grito de guerra na campanha. "O próximo presidente deve estar disposto a romper completamente com as políticas de energia não apenas do governo Bush, mas dos governos que antecederam o dele, e liderar uma grande campanha nacional para nos colocar no rumo da independência de energia", disse McCain ao falar a partidários na noite de terça-feira. "Nenhum problema é mais urgente hoje do que a dependência de petróleo estrangeiro", disse ele, acrescentando que o problema ameaçam a economia, a segurança e o meio-ambiente dos EUA. Obama repetidamente comparou McCain ao impopular presidente George W. Bush. McCain usou o argumento às avessas na terça-feira, ao dizer que Obama votou a favor de uma lei de energia promovida por Bush e pelo vice-presidente Dick Cheney. McCain votou contra a proposta. INTERESSES ESPECIAIS "Se os EUA vão conquistar a independência de energia, nós precisamos de um presidente com histórico de colocar os interesses do país antes dos interesses especiais de qualquer um dos dois partidos", afirmou McCain. "Eu tenho esse histórico. O senador Obama não tem." Obama e McCain divulgaram planos que limitariam as emissões de gases que provocam o efeito estufa e que criariam um sistema de comercialização de emissões para fábricas e outros grandes poluidores. Obama afirmou que o plano seria mais eficiente do que o de McCain. McCain, que brigou por atenção enquanto o eleitorado se concentrava no duelo democrata entre Obama e Hillary, tentou tirar parte dos holofotes na noite em que Obama se tornou o primeiro negro escolhido por um partido para disputar a Presidência dos EUA. "Ele é um homem impressionante, que dá uma ótima primeira impressão", disse McCain sobre Obama. "Mas eles não esteve disposto a tomar as decisões difíceis, desafiar o seu partido, a se arriscar a ser criticado por seus partidários para trazer mudanças reais para Washington. Eu estive." Ele também cumprimentou Hillary com comentários para atrair partidários da senadora por Nova York. Alguns deles já disseram que apoiariam McCain, e não Obama. "Ela merece muito mais consideração do que algumas vezes recebeu", afirmou o republicano sobre a ex-primeira dama.