McCain tem mancha removida de seu rosto para biópsia O candidato Republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, que já sofreu de câncer de pele no passado, disse na segunda-feira que teve removida de sua face uma mancha durante um checkup médico de rotina na cidade de Phoenix. McCain disse que a mancha no lado direito de seu rosto, que um assistente descreveu como uma pinta, seria avaliada através de uma biópsia para garantir que ela não era cancerosa. "Até este ponto, foi apenas uma retirada de precaução", disse o ajudante a jornalistas no avião de campanha de McCain. O senador por Arizona falou sobre a mancha para jornalistas em um campo de extração de petróleo em Bakersfield, na Califórnia, onde promove sua agenda de energia. "Eu, como faço a cada três meses, visitei minha dermatologista nesta manhã. Ela disse que eu estava bem. Fez um pequeno corte na minha bochecha, como faz regularmente, e aquilo passará por uma biópsia só para certificar de que tudo está bem", disse. McCain já teve quatro melanomas malignos -- um tipo potencialmente letal de câncer de pele -- cirurgicamente removidos desde 1993. Três deles estavam limitados às camadas superficiais da pele e não eram invasivos. O quarto melanoma, removido de sua têmpora esquerda em 2000, era invasivo. Durante aquela cirurgia, os médicos também retiraram nódulos linfáticos para ver se o câncer havia espalhado. Os nódulos não mostraram evidência de câncer. Médicos já removeram da pele de McCain, sem qualquer complicação, outros tipos de câncer incluindo em células basais e escamosas. Como sobrevivente de câncer de pele, McCain continua em risco de recorrências ou de novo câncer. Ele fez um apelo aos norte-americanos para que usem filtro solar e disse que o melanoma é evitável. "Eu quero de novo fazer um apelo para que todos os norte-americanos usem filtro solar, particularmente neste verão, que fiquem na sombra o quanto mais for possível", disse. "Lembrem-se que muitos dos danos que as pessoas recebem do sol quando elas são jovens, as vezes voltam mais tarde na vida."