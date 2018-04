McCain tenta conquistar conservadores sem perder apoio moderado O pré-candidato John McCain, que lidera a disputa pela vaga do Partido Republicano para concorrer nas eleições presidenciais dos EUA, tenta assegurar o posto com um esforço de mão dupla: seduzir os conservadores ao garantir que é um deles e, simultaneamente, não perder apoio entre os moderados, motor principal de sua candidatura. O senador pelo Estado do Arizona, que conquistou importantes vitórias na "superterça" desta semana, vem deixando claro que seu objetivo principal consiste em mobilizar a base republicana, mas que nunca conseguirá aplacar os seus adversários mais direitistas. "Acho que meu passado indica que sou um conservador sólido", afirmou McCain, ressaltando, porém, que "temos diferenças (com alguns membros do partido) a respeito de questões específicas". O pré-candidato é hoje o favorito para levar a nomeação republicana. Seu principal assessor, Charlie Black, disse acreditar ser "praticamente impossível" para o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney ou para o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee desbancá-lo nas futuras prévias estaduais. McCain, no entanto, ainda se depara com alguns embates difíceis contra Romney, que vem se aproveitando da onda conservadora de insatisfação contra o senador. Ele sempre foi visto com desconfiança pela ala mais à direita do partido e, tendo saltado à frente na corrida, viu os conservadores lançarem-se furiosos contra sua campanha. Os apresentadores de programas direitistas de rádio, que o criticam por ser supostamente moderado demais quanto à imigração ilegal e por ter votado contra o corte de impostos, vêm reunindo suas forças contra McCain, acusando-o de ser um liberal disfarçado de republicano. Os ataques constantes geraram um certo impacto. Apesar de o senador ter obtido parte do apoio conservador em algumas prévias, Romney e Huckabee saíram-se melhor com a base do partido. McCain terá uma chance de aumentar sua penetração entre os direitistas na quinta-feira, quando discursa no Comitê Conservador de Ação Política, um grupo que ficou indignado um ano atrás quando o hoje pré-candidato recusou-se a falar durante seu encontro anual. Mas, reconhecendo que seu maior apelo está entre os eleitores independentes e moderados, o pré-candidato não pretende desculpar-se pela postura que adotou no Congresso a respeito de algumas questões e que enfureceu os direitistas. E deixou claro que nunca conseguirá satisfazer a todos. McCain, na condição de ex-prisioneiro de guerra no Vietnã, conta com um currículo invejável, mas, para a decepção dos conservadores, não detalhou seus planos com vistas a reavivar a economia norte-americana, atualmente em baixa. Ele afirmou a repórteres a bordo de seu avião, na quarta-feira, que reunirá seus assessores da área de economia em breve a fim de discutir esses planos, descritos pelo pré-candidato como "uma questão importantíssima".