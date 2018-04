McCain vence disputa republicana em Nova York;acumula 5 vitórias O senador pelo Arizona John McCain venceu a primária republicana de Nova York, segundo projeções da mídia norte-americana, impulsionando sua liderança na corrida presidencial dentro do partido. Nova York foi a quinta vitória de McCain na Superterça até o momento. Ele venceu também as primárias de Delaware, New Jersey, Connecticut, e Illinois. Seu principal adversário dentro do partido, o ex-governador Mitt Romney, venceu apenas em um Estado até agora.